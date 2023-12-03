https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html

В ВОЗ рассказали о влиянии глобального потепления на здоровье людей

В ВОЗ рассказали о влиянии глобального потепления на здоровье людей - РИА Новости, 03.12.2023

В ВОЗ рассказали о влиянии глобального потепления на здоровье людей

Более трех миллиардов человек в мире в настоящее время испытывают влияние последствий глобального потепления на их здоровье, каждые четыре секунды в мире... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:38

2023-12-03T13:38

2023-12-03T13:38

в мире

дубай

воз

оон

пакистан

малави

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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Более трех миллиардов человек в мире в настоящее время испытывают влияние последствий глобального потепления на их здоровье, каждые четыре секунды в мире умирает человек из-за связанных с экологией последствий, которые могли быть предотвращены, заявила в воскресенье специальный посланник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри во время Дня здоровья на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае. "Сейчас уже 3,3 миллиарда человек в нашем мире очень уязвимы к последствиям изменения климата. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая четвертая смерть в мире происходит по предотвратимым экологическим причинам, а изменение климата еще больше усугубляет эти риски. Один человек умирает каждые четыре секунды из-за предотвратимых экологических причин – это больше, чем за всю пандемию COVID-19. К тому времени, как я закончу это предложение, умрет еще один человек, и 61% этих смертей напрямую связан с использованием ископаемого топлива", - сказала она. По ее словам, в течение следующего десятилетия мир будет свидетелем "ускорения предотвратимой смертности и роста заболеваемости миллионов людей, страдающих в результате климатического усиления неинфекционных заболеваний, трансмиссивных заболеваний, чрезвычайных ситуаций в области материнского и неонатального развития и проблем психического здоровья". Она привела пример Пакистана, который добился почти полной ликвидации малярии в некоторых провинциях, но после наводнений 2022 года число случаев заболевания малярией в этой стране возросло в четыре раза - до более чем 1,6 миллиона. Кроме того, по словам Керри, в Малави самая страшная вспышка холеры в истории страны была вызвана сильными штормами, вызванными изменением климата. "Каждое климатическое событие оставляет после себя опустошение, смерть и длинную историю осложнений для здоровья", - добавила она. "Воздействие изменения климата на здоровье разрушает средства к существованию и угрожает индивидуальной и коллективной безопасности. Мы должны признать, что нет другого пути, кроме поэтапного отказа от ископаемого топлива. Простое смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов больше не является выбором. В основе взаимосвязи климата и здоровья лежит выбор, готовы ли мы изменить статус-кво", - заключила Керри.

https://ria.ru/20231203/klimat-1913446192.html

https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html

дубай

пакистан

малави

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дубай, воз, оон, пакистан, малави