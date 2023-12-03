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Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования - РИА Новости, 03.12.2023
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13:23 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/klimat-1913446192.html
Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования
Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования - РИА Новости, 03.12.2023
Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования
Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:23
2023-12-03T13:23
экономика
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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40 миллиардов долларов, сообщил глава ВБ Аджай Банга, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. "В целях активизации борьбы с изменениями климата Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом. Увеличение амбиций означает использование на эти цели более 40 миллиардов долларов, что примерно на девять миллиардов больше, чем было запланировано ранее", - уточнил он. В 2021 году Всемирный банк объявил о цели выделять к 2025 году в среднем 35% своего годового финансирования на проекты, связанные с климатом, однако, с июля 2022 года этот показатель составляет в среднем 36,3%. Как уточняется в пресс-релизе банка, помимо повышения устойчивости и адаптации к климатическим изменениям среди тех, кто больше всего пострадал от их последствий, проекты Группы Всемирного банка также будут сосредоточены на защите экосистем и биоразнообразия для защиты здоровья людей и планеты.
https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html
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экономика, дубай, всемирный банк, оон, группа всемирного банка
Экономика, Дубай, Всемирный банк, ООН, Группа Всемирного банка
Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования

Всемирный банк увеличит долю климатического финансирования до 45 процентов

© Pixabay LicenseГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Pixabay License
Глобальное потепление. Архивное фото
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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40 миллиардов долларов, сообщил глава ВБ Аджай Банга, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.
"В целях активизации борьбы с изменениями климата Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом. Увеличение амбиций означает использование на эти цели более 40 миллиардов долларов, что примерно на девять миллиардов больше, чем было запланировано ранее", - уточнил он.
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В 2021 году Всемирный банк объявил о цели выделять к 2025 году в среднем 35% своего годового финансирования на проекты, связанные с климатом, однако, с июля 2022 года этот показатель составляет в среднем 36,3%.
Как уточняется в пресс-релизе банка, помимо повышения устойчивости и адаптации к климатическим изменениям среди тех, кто больше всего пострадал от их последствий, проекты Группы Всемирного банка также будут сосредоточены на защите экосистем и биоразнообразия для защиты здоровья людей и планеты.
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