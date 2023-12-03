https://ria.ru/20231203/klimat-1913446192.html

Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования

Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования - РИА Новости, 03.12.2023

Всемирный банк с 2025 года увеличит долю климатического финансирования

Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:23

2023-12-03T13:23

2023-12-03T13:23

экономика

дубай

всемирный банк

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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40 миллиардов долларов, сообщил глава ВБ Аджай Банга, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. "В целях активизации борьбы с изменениями климата Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом. Увеличение амбиций означает использование на эти цели более 40 миллиардов долларов, что примерно на девять миллиардов больше, чем было запланировано ранее", - уточнил он. В 2021 году Всемирный банк объявил о цели выделять к 2025 году в среднем 35% своего годового финансирования на проекты, связанные с климатом, однако, с июля 2022 года этот показатель составляет в среднем 36,3%. Как уточняется в пресс-релизе банка, помимо повышения устойчивости и адаптации к климатическим изменениям среди тех, кто больше всего пострадал от их последствий, проекты Группы Всемирного банка также будут сосредоточены на защите экосистем и биоразнообразия для защиты здоровья людей и планеты.

https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html

https://ria.ru/20231203/klimat-1913406232.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дубай, всемирный банк, оон, группа всемирного банка