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Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки - РИА Новости, 03.12.2023
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11:34 03.12.2023 (обновлено: 21:35 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/klichko-1913435578.html
Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки
Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки - РИА Новости, 03.12.2023
Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:34
2023-12-03T21:35
в мире
киев
украина
владимир зеленский
виталий кличко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки. На вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten о том, удивлен ли он падением рейтингов Зеленского, киевский мэр ответил отрицательно. "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил", — заявил он. Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913362115.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки

Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский платит за ошибки, которые он совершил

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки.
На вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten о том, удивлен ли он падением рейтингов Зеленского, киевский мэр ответил отрицательно.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил", — заявил он.
Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму
2 декабря, 17:54
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
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