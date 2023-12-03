https://ria.ru/20231203/klichko-1913435578.html

Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки

Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки - РИА Новости, 03.12.2023

Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:34

2023-12-03T11:34

2023-12-03T21:35

в мире

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украина

владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки. На вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten о том, удивлен ли он падением рейтингов Зеленского, киевский мэр ответил отрицательно. "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил", — заявил он. Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.

https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913362115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко