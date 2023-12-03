Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше
Кличко: речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать.
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"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил он.
Так Кличко ответил на вопрос швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины. По словам мэра Киева, сейчас "было бы глупо" думать о таком.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы ЦИК республики Сергей Дубовик, выборы главы страны начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
При этом в ноябре действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает проведение выборов главы государства в следующем году неуместным. По его мнению, это неактуально.
В минувший четверг все депутатские фракции Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения.
Кроме того, в последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще в прошлом году местные издания сообщали, что глава государства хочет убрать главнокомандующего с его должности и поставить во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.