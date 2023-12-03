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Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше - РИА Новости, 03.12.2023
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11:13 03.12.2023 (обновлено: 14:08 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/klichko-1913432154.html
Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше
Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше - РИА Новости, 03.12.2023
Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше
Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:13
2023-12-03T14:08
в мире
украина
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать. "Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил он. Так Кличко ответил на вопрос швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины. По словам мэра Киева, сейчас "было бы глупо" думать о таком. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы ЦИК республики Сергей Дубовик, выборы главы страны начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.При этом в ноябре действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает проведение выборов главы государства в следующем году неуместным. По его мнению, это неактуально.В минувший четверг все депутатские фракции Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения.Кроме того, в последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще в прошлом году местные издания сообщали, что глава государства хочет убрать главнокомандующего с его должности и поставить во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913334578.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины
Мэр Киева задался вопросом, будет ли Украина существовать дальше

Кличко: речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать.
«
"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил он.
Так Кличко ответил на вопрос швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины. По словам мэра Киева, сейчас "было бы глупо" думать о таком.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы ЦИК республики Сергей Дубовик, выборы главы страны начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
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При этом в ноябре действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает проведение выборов главы государства в следующем году неуместным. По его мнению, это неактуально.
В минувший четверг все депутатские фракции Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения.
Кроме того, в последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще в прошлом году местные издания сообщали, что глава государства хочет убрать главнокомандующего с его должности и поставить во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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