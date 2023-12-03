https://ria.ru/20231203/khusity-1913481434.html

Хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю

Хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю - РИА Новости, 03.12.2023

Хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что возобновит нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:01

2023-12-03T18:01

2023-12-03T18:01

в мире

израиль

йемен

катар

хамас

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что возобновит нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. "Официальный представитель вооруженных сил (хуситов - ред.) Яхья Сариа подчеркнул, что вооруженные силы возобновят нанесение болезненных и сокрушительных ударов по сионистскому образованию (Израилю - ред.) после того, как оно вернулось к агрессии против сектора Газа", - говорится в заявлении, которое опубликовали хуситы. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231203/sudno-1913480106.html

https://ria.ru/20231126/tanker-1911949201.html

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йемен

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, катар, хамас, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году