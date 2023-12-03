Хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю
Хуситы намерены возобновить атаки на Израиль после прекращения перемирия в Газе
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 3 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что возобновит нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа.
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"Официальный представитель вооруженных сил (хуситов - ред.) Яхья Сариа подчеркнул, что вооруженные силы возобновят нанесение болезненных и сокрушительных ударов по сионистскому образованию (Израилю - ред.) после того, как оно вернулось к агрессии против сектора Газа", - говорится в заявлении, которое опубликовали хуситы.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.