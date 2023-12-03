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В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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05:13 03.12.2023 (обновлено: 05:22 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/izrail-1913408751.html
В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ
В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после того, как были опубликованы кадры, где, как утверждается, ракета-перехватчик системы ПРО "Железный... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:13
2023-12-03T05:22
в мире
израиль
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после того, как были опубликованы кадры, где, как утверждается, ракета-перехватчик системы ПРО "Железный купол" вышла из строя в центральной части страны, сообщает издание Times of Israel. Издание публикует кадры, на которых, как утверждается, ракета-перехватчик Tamir, которая была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа вечером в субботу, совершила осечку. "Возможность того, что ракета перехватчик ракета упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается... Инцидент расследуется", - заявили в ЦАХАЛ в ответ на запрос издания. Отмечается, что сообщений о пострадавших в результате осечки ракеты нет. По сообщению издания, ракеты Tamir "время от времени выходят из строя", хотя в большинстве случаев не наносят существенного ущерба. Вечером в субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
https://ria.ru/20231203/izrail-1913407670.html
израиль
тель-авив
палестина
сектор газа
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ

Times of Israel: ЦАХАЛ проводит расследование из-за осечки "Железного купола"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после того, как были опубликованы кадры, где, как утверждается, ракета-перехватчик системы ПРО "Железный купол" вышла из строя в центральной части страны, сообщает издание Times of Israel.
Издание публикует кадры, на которых, как утверждается, ракета-перехватчик Tamir, которая была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа вечером в субботу, совершила осечку.
"Возможность того, что ракета перехватчик ракета упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается... Инцидент расследуется", - заявили в ЦАХАЛ в ответ на запрос издания.
Отмечается, что сообщений о пострадавших в результате осечки ракеты нет.
По сообщению издания, ракеты Tamir "время от времени выходят из строя", хотя в большинстве случаев не наносят существенного ущерба.
Вечером в субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на юге страны
04:52
 
В миреИзраильТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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