https://ria.ru/20231203/izrail-1913408751.html

В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ

В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023

В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после того, как были опубликованы кадры, где, как утверждается, ракета-перехватчик системы ПРО "Железный... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T05:13

2023-12-03T05:13

2023-12-03T05:22

в мире

израиль

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после того, как были опубликованы кадры, где, как утверждается, ракета-перехватчик системы ПРО "Железный купол" вышла из строя в центральной части страны, сообщает издание Times of Israel. Издание публикует кадры, на которых, как утверждается, ракета-перехватчик Tamir, которая была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа вечером в субботу, совершила осечку. "Возможность того, что ракета перехватчик ракета упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается... Инцидент расследуется", - заявили в ЦАХАЛ в ответ на запрос издания. Отмечается, что сообщений о пострадавших в результате осечки ракеты нет. По сообщению издания, ракеты Tamir "время от времени выходят из строя", хотя в большинстве случаев не наносят существенного ущерба. Вечером в субботу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.

https://ria.ru/20231203/izrail-1913407670.html

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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа