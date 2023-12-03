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При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля - РИА Новости, 03.12.2023
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля
Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T00:26
2023-12-03T00:26
2023-12-03T00:56
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от работы системы ПРО "Железный купол". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет. "Медики MDA (служба скорой помощи Израиля) оказывают медицинскую помощь 22-летнему мужчине, который находится в полном сознании и получил легкое осколочное ранение головы в городе Холон", - говорится в сообщении пресс-службы скорой помощи. Как отмечает издание Times of Israel, мужчина пострадал в результате падения осколков в ходе работы "Железного купола".
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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля
Житель израильского Холона пострадал от осколков при работе "Железного купола"