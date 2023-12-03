Рейтинг@Mail.ru
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 03.12.2023 (обновлено: 00:56 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/izrail-1913397550.html
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля - РИА Новости, 03.12.2023
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля
Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T00:26
2023-12-03T00:56
в мире
израиль
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от работы системы ПРО "Железный купол". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет. "Медики MDA (служба скорой помощи Израиля) оказывают медицинскую помощь 22-летнему мужчине, который находится в полном сознании и получил легкое осколочное ранение головы в городе Холон", - говорится в сообщении пресс-службы скорой помощи. Как отмечает издание Times of Israel, мужчина пострадал в результате падения осколков в ходе работы "Железного купола".
https://ria.ru/20231202/konflikt-1913393294.html
https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html
израиль
тель-авив
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54923fb7272a8b788359701da707aa0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля

Житель израильского Холона пострадал от осколков при работе "Железного купола"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от работы системы ПРО "Железный купол".
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
Вчера, 22:47
"Медики MDA (служба скорой помощи Израиля) оказывают медицинскую помощь 22-летнему мужчине, который находится в полном сознании и получил легкое осколочное ранение головы в городе Холон", - говорится в сообщении пресс-службы скорой помощи.
Как отмечает издание Times of Israel, мужчина пострадал в результате падения осколков в ходе работы "Железного купола".
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Жестокость Израиля в Газе нельзя назвать самозащитой, заявил МИД Турции
Вчера, 22:27
 
В миреИзраильТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала