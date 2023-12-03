https://ria.ru/20231203/izrail-1913397550.html

При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля

При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля - РИА Новости, 03.12.2023

При работе "Железного купола" пострадал житель Израиля

Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:26

2023-12-03T00:26

2023-12-03T00:56

в мире

израиль

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля сообщила о том, что житель города Холон получил ранение головы, отмечается, что он пострадал в результате падения осколков от работы системы ПРО "Железный купол". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части Израиля. По сообщению корреспондента РИА Новости, в небе над Тель-Авивом и его пригородами была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет. "Медики MDA (служба скорой помощи Израиля) оказывают медицинскую помощь 22-летнему мужчине, который находится в полном сознании и получил легкое осколочное ранение головы в городе Холон", - говорится в сообщении пресс-службы скорой помощи. Как отмечает издание Times of Israel, мужчина пострадал в результате падения осколков в ходе работы "Железного купола".

https://ria.ru/20231202/konflikt-1913393294.html

https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

израиль

тель-авив

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа