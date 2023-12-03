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Медведев похвалил главу Пентагона за искренность - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 03.12.2023 (обновлено: 22:16 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/iskrennost-1913453544.html
Медведев похвалил главу Пентагона за искренность
Медведев похвалил главу Пентагона за искренность - РИА Новости, 03.12.2023
Медведев похвалил главу Пентагона за искренность
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву - развитие военно-промышленного... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:27
2023-12-03T22:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
ллойд остин
дмитрий медведев
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву - развитие военно-промышленного комплекса США. Ранее Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Глава Пентагона отметил, что около 50 миллиардов долларов будут направлены на модернизацию оборонной промышленной базы."Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, это даже не противостояние с Россией, чтобы снизить ее обороноспособность. Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США...", - написал Медведев в социальной сети X. Зампред Совбеза РФ также назвал Остина "искренним человеком". "Оказывается, все дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации (президента США Джо) Байдена", - подчеркнул Медведев, добавив, что "язык мой - враг мой". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231202/zapad-1913342494.html
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россия, украина, ллойд остин, дмитрий медведев, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ллойд Остин, Дмитрий Медведев, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, США
Медведев похвалил главу Пентагона за искренность

Медведев: Остин назвал истинную причину помощи США Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву - развитие военно-промышленного комплекса США.
Ранее Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Глава Пентагона отметил, что около 50 миллиардов долларов будут направлены на модернизацию оборонной промышленной базы.
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«
"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, это даже не противостояние с Россией, чтобы снизить ее обороноспособность. Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США...", - написал Медведев в социальной сети X.
Зампред Совбеза РФ также назвал Остина "искренним человеком".
«
"Оказывается, все дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации (президента США Джо) Байдена", - подчеркнул Медведев, добавив, что "язык мой - враг мой".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛлойд ОстинДмитрий МедведевНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровСША
 
 
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