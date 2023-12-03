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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу - РИА Новости, 03.12.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало американскую базу в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T00:43
2023-12-03T00:43
2023-12-03T09:07
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КАИР, 3 дек — РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало американскую базу в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, говорится в их заявлении."Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника американскую оккупационную базу в аэропорту Эрбиля", — сообщили шиитские формирования.Как уточнило движение, удар стал ответом "на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе".Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что с 17 октября силы США на Ближнем Востоке 74 раза подвергались нападению.
https://ria.ru/20231202/ssha-1913291436.html
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в мире, ирак, министерство обороны сша, сша, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эрбиль
В мире, Ирак, Министерство обороны США, США, Иракский Курдистан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Эрбиль
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Иракском Курдистане