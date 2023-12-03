https://ria.ru/20231203/irak-1913398115.html

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу - РИА Новости, 03.12.2023

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на американскую базу

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало американскую базу в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:43

2023-12-03T00:43

2023-12-03T09:07

в мире

ирак

министерство обороны сша

сша

иракский курдистан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

эрбиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg

КАИР, 3 дек — РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало американскую базу в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, говорится в их заявлении."Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника американскую оккупационную базу в аэропорту Эрбиля", — сообщили шиитские формирования.Как уточнило движение, удар стал ответом "на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе".Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что с 17 октября силы США на Ближнем Востоке 74 раза подвергались нападению.

https://ria.ru/20231202/ssha-1913291436.html

ирак

сша

иракский курдистан

эрбиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, министерство обороны сша, сша, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эрбиль