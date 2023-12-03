https://ria.ru/20231203/invalidy-1913429942.html

Власти Оренбуржья выделят средства на поддержку инвалидов

Власти Оренбуржья выделят средства на поддержку инвалидов - РИА Новости, 03.12.2023

Власти Оренбуржья выделят средства на поддержку инвалидов

Власти Оренбургской области заложили в бюджет региона в 2023 году порядка 1,5 миллиарда рублей на реализацию дополнительных мер социальной защиты людей с... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:02

2023-12-03T11:02

2023-12-03T11:02

оренбургская область

общество

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Оренбургской области заложили в бюджет региона в 2023 году порядка 1,5 миллиарда рублей на реализацию дополнительных мер социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба областного правительства. На сегодняшний день в Оренбуржье проживают более 174 тысяч человек с инвалидностью. "Перечень мер поддержки граждан с инвалидностью расширяется, а финансирование данного направления увеличивается. Так, в 2024 году на приобретение технических средств реабилитации будет направлено свыше 40 миллионов рублей. За последние три года эта сумма выросла более чем в шесть раз", – приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера. В пресс-службе рассказали, что рамках реализации государственной программы Оренбургской области "Доступная среда" в текущем году закуплено 3445 единиц технических средств реабилитации, в том числе дорогостоящих: динамические параподиумы, функциональные кровати, концентраторы кислорода. Всего на эти цели предусмотрено 31,9 миллиона рублей. Для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья при каждом комплексном центре социального обслуживания работают пункты проката технических средств реабилитации. Ежегодно расширяется ассортимент, приобретаются современные, более функциональные модели. С целью повышения социальной активности оренбуржцев с инвалидностью развиваются новые формы работы. В 11 районах и городских округах области уже открыты отделения дневного пребывания. Они появятся в каждом муниципалитете. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья реализуют свой творческий потенциал и развивают интеллектуальные способности, проходят социальную реабилитацию, отмечается в сообщении. В настоящее время в Оренбуржье внедряются новые социальные технологии: школы ухода, социальная сиделка (помощник по уходу), сопровождаемое проживание, социальная занятость. Кроме того, продолжается работа по решению вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, образованием, трудоустройством граждан с инвалидностью. В 2023 году в службу занятости обратились две тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, 78% из них трудоустроены. Они стали сотрудниками 250 организаций. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда оренбуржцам данной категории нередко требуется пройти обучение. В 2023 году 111 человек с инвалидностью приобрели профессиональные навыки, необходимые для выполнения работы инженера по охране труда, специалиста по закупкам, бухгалтера, воспитателя, оператора ЭВМ, менеджера по персоналу, парикмахера, специалиста по маникюру, закройщика, охранника, оператора котельной, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html

https://ria.ru/20201218/podderzhka-1589973032.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, оренбургская область, денис паслер