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В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию
В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию - РИА Новости, 03.12.2023
В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию
Около 2,16 миллиона россиян с инвалидностью сегодня получают страховую пенсию, ещё 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:15
2023-12-03T09:15
2023-12-03T09:15
общество
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 2,16 миллиона россиян с инвалидностью сегодня получают страховую пенсию, ещё 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. В воскресенье 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. "Страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа. Сегодня такую пенсию получают 2,16 миллиона человек. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,25 миллионам человек. В основном ее получают дети-инвалиды", - говорится в сообщении. Фонд уточнил, что помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью могут получать также государственную пенсию. Она полагается людям, получившим инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, радиационных или техногенных катастроф. В ведомстве уточнили, что сегодня эту пенсию получает 34,6 тысячи человек. "Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у людей с инвалидностью вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 33,7 тысячи человек", - объяснили в Соцфонде. Кроме того, получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при наличии пенсионных коэффициентов и стажа, а также при достижении пенсионного возраста переходят на страховую или социальную пенсии по старости.
https://ria.ru/20231202/tyumen-1913334981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию
В России около 2,16 миллиона инвалидов получают страховую пенсию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 2,16 миллиона россиян с инвалидностью сегодня получают страховую пенсию, ещё 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
В воскресенье 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов.
«
"Страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа. Сегодня такую пенсию получают 2,16 миллиона человек. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,25 миллионам человек. В основном ее получают дети-инвалиды", - говорится в сообщении.
Фонд уточнил, что помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью могут получать также государственную пенсию. Она полагается людям, получившим инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, радиационных или техногенных катастроф. В ведомстве уточнили, что сегодня эту пенсию получает 34,6 тысячи человек.
"Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у людей с инвалидностью вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 33,7 тысячи человек", - объяснили в Соцфонде.
Кроме того, получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при наличии пенсионных коэффициентов и стажа, а также при достижении пенсионного возраста переходят на страховую или социальную пенсии по старости.
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