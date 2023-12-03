https://ria.ru/20231203/invalidy-1913423095.html

В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию

В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию - РИА Новости, 03.12.2023

В России более двух миллионов инвалидов получают страховую пенсию

Около 2,16 миллиона россиян с инвалидностью сегодня получают страховую пенсию, ещё 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:15

2023-12-03T09:15

2023-12-03T09:15

общество

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 2,16 миллиона россиян с инвалидностью сегодня получают страховую пенсию, ещё 2,25 миллиона получают социальную пенсию по инвалидности, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. В воскресенье 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. "Страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа. Сегодня такую пенсию получают 2,16 миллиона человек. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,25 миллионам человек. В основном ее получают дети-инвалиды", - говорится в сообщении. Фонд уточнил, что помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью могут получать также государственную пенсию. Она полагается людям, получившим инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, радиационных или техногенных катастроф. В ведомстве уточнили, что сегодня эту пенсию получает 34,6 тысячи человек. "Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у людей с инвалидностью вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 33,7 тысячи человек", - объяснили в Соцфонде. Кроме того, получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при наличии пенсионных коэффициентов и стажа, а также при достижении пенсионного возраста переходят на страховую или социальную пенсии по старости.

https://ria.ru/20231202/tyumen-1913334981.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия