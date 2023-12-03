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Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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16:40 03.12.2023 (обновлено: 17:04 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/gumenyuk-1913470386.html
Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ
Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ
Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг", сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:40
2023-12-03T17:04
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг", сообщило украинское агентство УНИАН. "Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны Юга Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По информации УНИАН, об этом сообщила сама Гуменюк, не уточнив причины такого решения. При этом она добавила, что "впереди много интересного".
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в мире, украина
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Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ

Униан: Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг"

© Министерство обороны УкраиныНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк
© Министерство обороны Украины
Наталья Гуменюк . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг", сообщило украинское агентство УНИАН.
"Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны Юга Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По информации УНИАН, об этом сообщила сама Гуменюк, не уточнив причины такого решения. При этом она добавила, что "впереди много интересного".
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