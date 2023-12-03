https://ria.ru/20231203/gumenyuk-1913470386.html

Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ

Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023

Гуменюк ушла с поста спикера сил обороны Украины "Юг", пишут СМИ

Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг", сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:40

2023-12-03T16:40

2023-12-03T17:04

в мире

украина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг", сообщило украинское агентство УНИАН. "Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны Юга Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По информации УНИАН, об этом сообщила сама Гуменюк, не уточнив причины такого решения. При этом она добавила, что "впереди много интересного".

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина