В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы
Пограничники Эстонии предупреждают едущих в Россию о возможном закрытии границы
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией
Площадка для ожидания на границе с Россией. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны республики.
В листовках утверждается, что в последние недели Москва якобы направляла на границу группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники заявили, что при продолжении таких действий им придется "в целях безопасности государства и охраны общественного порядка" закрыть погранпункты, как это ранее сделала Финляндия.
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"Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сотен километров", — говорится в документе.
На прошлой неделе стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". Позднее министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак".
Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.