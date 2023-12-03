https://ria.ru/20231203/granitsy-1913504654.html

В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы

В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы - РИА Новости, 03.12.2023

В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы

Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:09

2023-12-03T21:09

2023-12-03T22:07

в мире

россия

эстония

финляндия

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871151672_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_9076bb2d61a7b7abe009455ec8d17303.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны республики. В листовках утверждается, что в последние недели Москва якобы направляла на границу группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники заявили, что при продолжении таких действий им придется "в целях безопасности государства и охраны общественного порядка" закрыть погранпункты, как это ранее сделала Финляндия. "Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сотен километров", — говорится в документе.На прошлой неделе стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". Позднее министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак".Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231130/zagrazhdeniya-1912945875.html

https://ria.ru/20231202/granitsa-1913330303.html

россия

эстония

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, финляндия, дмитрий песков, евросоюз