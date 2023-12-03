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В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы - РИА Новости, 03.12.2023
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21:09 03.12.2023 (обновлено: 22:07 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/granitsy-1913504654.html
В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы
В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы - РИА Новости, 03.12.2023
В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы
Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T21:09
2023-12-03T22:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны республики. В листовках утверждается, что в последние недели Москва якобы направляла на границу группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники заявили, что при продолжении таких действий им придется "в целях безопасности государства и охраны общественного порядка" закрыть погранпункты, как это ранее сделала Финляндия. &quot;Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сотен километров&quot;, — говорится в документе.На прошлой неделе стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". Позднее министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак".Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231130/zagrazhdeniya-1912945875.html
https://ria.ru/20231202/granitsa-1913330303.html
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в мире, россия, эстония, финляндия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Финляндия, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Эстонии предупреждают выезжающих в Россию о возможном закрытии границы

Пограничники Эстонии предупреждают едущих в Россию о возможном закрытии границы

CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией
Площадка для ожидания на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны республики.
В листовках утверждается, что в последние недели Москва якобы направляла на границу группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники заявили, что при продолжении таких действий им придется "в целях безопасности государства и охраны общественного порядка" закрыть погранпункты, как это ранее сделала Финляндия.
«

"Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сотен километров", — говорится в документе.

На прошлой неделе стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". Позднее министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак".
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30 ноября, 16:10
Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.
В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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