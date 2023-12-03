https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html

"Иллюзий не питают": Украина вложила последние деньги в госдолг США

"Иллюзий не питают": Украина вложила последние деньги в госдолг США - РИА Новости, 03.12.2023

"Иллюзий не питают": Украина вложила последние деньги в госдолг США

Киев в полтора раза нарастил пакет американских гособлигаций. При этом долг самой Украины — рекордный, как и дефицит бюджета. А Запад уже пообещал урезать... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:03

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украина

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жозеп боррель

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государственный департамент сша

евросоюз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Киев в полтора раза нарастил пакет американских гособлигаций. При этом долг самой Украины — рекордный, как и дефицит бюджета. А Запад уже пообещал урезать финансирование — самим не хватает. На что рассчитывает киевский режим — в материале РИА Новости.Нарастили портфельПо данным Министерства финансов США, с февраля прошлого года по июль 2023-го (последние доступные данные, опубликованные в сентябре) Украина увеличила вложения в трежерис на 7,6 миллиарда долларов. Всего — 21,4 миллиарда, 18,2 — в долгосрочных облигациях, остальное — в краткосрочных. Администрация Байдена и конгресс в тот же период направили Киеву более 75 миллиардов долларов, в том числе 44,2 миллиарда — на оружие, сообщил Госдепартамент. Американский Институт исследований внешней политики уточняет: к этому надо прибавить еще 38 миллиардов. В 2022-м конгресс одобрил четыре раунда финансирования, и суммарные обязательства по Украине достигли 113 миллиардов.Евросоюз потратил на Киев 85 миллиардов евро, из которых 27 — военная помощь. Это озвучил Жозеп Боррель.Тем не менее дефицит бюджета — почти 40 миллиардов долларов — никак не удается закрыть. Приходится занимать все больше. Украинский госдолг сейчас, по официальным сведениям, — 136,35 миллиарда долларов.Энтузиазм поутихУже ясно, что финансирование Киева сильно сократится. У союзников попросту заканчиваются ресурсы. Как указывает Bloomberg, на очередной встрече в формате "Рамштайн" прорабатывали именно такой сценарий. Открыто выступают против военной помощи Украине Венгрия и Словакия, к ним готовы присоединиться и Нидерланды.В Белом доме предупредили: возможности США "уменьшаются с каждым днем" из-за того, что конгресс не выделяет дополнительных средств. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал: "финансировать Киев все сложней".В итоге конгресс, скорее всего, ничего не согласует до конца года. А это значит, что киевский режим вообще может лишиться американских денег до президентских выборов в США в ноябре 2024-го.Решили подстраховаться С технической точки зрения причины существенного увеличения портфеля трежерис могут быть разными. Например, как элемент диверсификации. Американские гособлигации по-прежнему считаются высоконадежными и стабильными во всем мире.Однако наблюдатели склоняются к тому, что это вторично. Идея накупить побольше трежерис вряд ли принадлежит не Киеву."Фактически это условия сделки. Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США. Вполне возможно, что это заначка для дальнейших боевых действий на случай очередного шатдауна либо когда финансирование Украины полностью прекратят", — рассуждает Антон Свирякин, эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов.То есть эти деньги американскую экономику не покидают.Политические процессы, связанные с Украиной, проходят через демократов, а они представляют банкиров, защищающих собственные экономические интересы, поясняет Олег Долгицкий, специалист по государственному и муниципальному управлению."Это, без сомнения, прописано в условиях финансовой помощи, обойти которые Киев никак не может. Еще одно подтверждение долгосрочности планирования американцами украинского проекта и встраивания его в бюджетную систему США. Таким чиновники видят механизм поддержания киевского режима на плаву", — отмечает специалист по фондовому рынку Анна Рожкова.Козырь БайденаЭксперты обращают внимание на прагматизм американцев в оценке управляемости и коррупционных рисков на Украине. Иллюзий относительно масштабов коррупции они явно не питают."Понимая, что "кеш" попросту разворуют, в США сбалансировали выделяемый объем "живых" денег резервами в виде трежерис. У них есть механизмы контроля за "обналичиванием" ценных бумаг. Кроме того, условие покупки облигаций — страховка от обвинений в финансировании крайне коррумпированного режима. Ближе к выборам, когда критика по украинскому вопросу достигнет пика, администрация Байдена предъявит инвестиции Киева как козырь, мудрое решение: мол, мы понимали риски и подстраховались, заставив сформировать резервы", — говорит Рожкова.Что же касается плачевного состояния украинских финансов, тут ничего не изменилось. Выплаты от эмитента трежерис, Казначейства США, едва ли уменьшат дефицит и тем более не пополнят военный бюджет. У этих бумаг высокая ликвидность, но малая доходность.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910621953.html

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html

https://ria.ru/20231118/konflikty-1910334951.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, украина, киев, жозеп боррель, джейк салливан, государственный департамент сша, евросоюз, госдолг сша, минфин сша, государственные облигации