https://ria.ru/20231203/dtp-1913458018.html

На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП

На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП - РИА Новости, 03.12.2023

На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП

Сразу два ДТП произошли на автодороге М-9 "Балтия" в Истре, пострадавших нет, движение частично ограничено, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:10

2023-12-03T15:10

2023-12-03T15:43

происшествия

истра

авто

россия

московская область (подмосковье)

ford motor

audi a8

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сразу два ДТП произошли на автодороге М-9 "Балтия" в Истре, пострадавших нет, движение частично ограничено, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра... Сегодня примерно в 12.20 на 51 километре автодороги М-9 "Балтия" произошло два дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.По информации ведомства, водитель, управляя легковым автомобилем Datsun, не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди автомашиной Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения. Также уточняется, что водитель автомобиля Suzuki, не справился с управлением и столкнулся с движущемся впереди грузовым автомобилем Ford. В результате происшествия пострадавших нет, четыре транспортных средства получили механические повреждения. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение частично ограничено", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231203/dtp-1913432918.html

https://ria.ru/20231203/dtp-1913445022.html

истра

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, истра, авто, россия, московская область (подмосковье), ford motor, audi a8