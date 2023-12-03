https://ria.ru/20231203/dtp-1913458018.html
На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП
На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП - РИА Новости, 03.12.2023
На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП
Сразу два ДТП произошли на автодороге М-9 "Балтия" в Истре, пострадавших нет, движение частично ограничено, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:10
2023-12-03T15:10
2023-12-03T15:43
происшествия
истра
авто
россия
московская область (подмосковье)
ford motor
audi a8
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сразу два ДТП произошли на автодороге М-9 "Балтия" в Истре, пострадавших нет, движение частично ограничено, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра... Сегодня примерно в 12.20 на 51 километре автодороги М-9 "Балтия" произошло два дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.По информации ведомства, водитель, управляя легковым автомобилем Datsun, не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди автомашиной Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения. Также уточняется, что водитель автомобиля Suzuki, не справился с управлением и столкнулся с движущемся впереди грузовым автомобилем Ford. В результате происшествия пострадавших нет, четыре транспортных средства получили механические повреждения. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение частично ограничено", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231203/dtp-1913432918.html
https://ria.ru/20231203/dtp-1913445022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, авто, россия, московская область (подмосковье), ford motor, audi a8
Происшествия, Истра, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Ford Motor, Audi A8
На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП
Сразу два ДТП произошли на автодороге М-9 "Балтия" в Истре, пострадавших нет