https://ria.ru/20231203/drony-1913437411.html
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами - РИА Новости, 03.12.2023
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:00
2023-12-03T12:00
2023-12-03T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео опубликовало Минобороны. "Российские военнослужащие операторы БПЛА точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ", — рассказали в ведомстве.В ролике министерства — высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях ВСУ, а также кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении.
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913296788.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне проведения Специальной военной операции, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.
2023-12-03T12:00
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Военные уничтожили украинские укрепления и бронетехнику FPV-дронами