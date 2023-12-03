https://ria.ru/20231203/drony-1913437411.html

Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами

Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами - РИА Новости, 03.12.2023

Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами

Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:00

2023-12-03T12:00

2023-12-03T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео опубликовало Минобороны. "Российские военнослужащие операторы БПЛА точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ", — рассказали в ведомстве.В ролике министерства — высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях ВСУ, а также кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении.

https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913296788.html

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Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне проведения Специальной военной операции, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России. 2023-12-03T12:00 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины