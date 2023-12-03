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Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 03.12.2023 (обновлено: 16:01 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/drony-1913437411.html
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами - РИА Новости, 03.12.2023
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами
Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:00
2023-12-03T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео опубликовало Минобороны. &quot;Российские военнослужащие операторы БПЛА точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ&quot;, — рассказали в ведомстве.В ролике министерства — высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях ВСУ, а также кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении.
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913296788.html
россия
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Варвара Скокшина
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4.7
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Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне проведения Специальной военной операции, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинские укрепления FPV-дронами

Военные уничтожили украинские укрепления и бронетехнику FPV-дронами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и бронетехнику противника в зоне спецоперации, соответствующее видео опубликовало Минобороны.
«

"Российские военнослужащие операторы БПЛА точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ", — рассказали в ведомстве.

В ролике министерства — высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях ВСУ, а также кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении.
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском
2 декабря, 05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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