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При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 03.12.2023 (обновлено: 14:22 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html
При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек
При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.12.2023
При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек
При ударе ВСУ по салону красоты в Донецке как минимум шесть мирных жителей получили ранения, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:01
2023-12-03T14:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. При ударе ВСУ по салону красоты в Донецке как минимум шесть мирных жителей получили ранения, сообщил корреспондент РИА Новости.&quot;В учебном классе проходило обучение, девочку ранило осколком в голову. &lt;...&gt; Мы все быстро на пол, тут все в тумане, &lt;...&gt; на втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты&quot;, — рассказала очевидица происшествия Виктория.Представитель Следственного комитета России уточнил, что огонь велся по Ленинскому району Донецка, предположительно, с применением 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. "Помимо этого, в настоящее время имеется информация о шести раненых", — добавил он. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 12 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили шесть жилых домостроений и два объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще два мирных жителя.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие такие же снаряды.
https://ria.ru/20231203/boepripas-1913436457.html
донецк
донецкая народная республика
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Влада Копылова
Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Последствия удара ВСУ по салону красоты в Донецке
Украинские военные нанесли удар по салону красоты в Донецке, ранены шесть мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек

При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке ранены 6 мирных жителей

© РИА НовостиПоследствия удара по салону красоты в Донецке со стороны ВСУ
Последствия удара по салону красоты в Донецке со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия удара по салону красоты в Донецке со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. При ударе ВСУ по салону красоты в Донецке как минимум шесть мирных жителей получили ранения, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"В учебном классе проходило обучение, девочку ранило осколком в голову. <...> Мы все быстро на пол, тут все в тумане, <...> на втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты", — рассказала очевидица происшествия Виктория.

Представитель Следственного комитета России уточнил, что огонь велся по Ленинскому району Донецка, предположительно, с применением 155-миллиметрового артиллерийского снаряда.
"Помимо этого, в настоящее время имеется информация о шести раненых", — добавил он.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 12 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили шесть жилых домостроений и два объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще два мирных жителя.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие такие же снаряды.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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