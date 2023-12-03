https://ria.ru/20231203/dnepr-1913407332.html
На Западе определили, какие новые территории Украина отдаст России
На Западе определили, какие новые территории Украина отдаст России - РИА Новости, 03.12.2023
На Западе определили, какие новые территории Украина отдаст России
Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T04:46
2023-12-03T04:46
2023-12-03T04:46
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если война продолжится, <...>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину", — считает эксперт.Историк добавил, что Украина может не рассчитывать на возвращение четырех новых регионов России. Кроме того, он признал, что отделение Крыма в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова, которые не хотели оставаться частью украинского государства.Робертс также предупредил, что Западу придется склонить Киев к мирным переговорам ради сохранения своей репутации. Ученый считает, что западные "ястребы" слишком увлеклись искажением истории в попытках доказать "недоговороспособность" Владимира Путина."Я думаю, что Путин, в конце концов, будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной", — заключил Робертс.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913406575.html
https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913064076.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Днепр (река), Республика Крым, Донбасс, Минские соглашения
На Западе определили, какие новые территории Украина отдаст России
Профессор Робертс: Россия заберет всю Украину до Днепра