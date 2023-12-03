https://ria.ru/20231203/devochki-1913442061.html

В Дагестане двух девочек-подростков задержали за избиение сверстницы

В Дагестане двух девочек-подростков задержали за избиение сверстницы - РИА Новости, 03.12.2023

В Дагестане двух девочек-подростков задержали за избиение сверстницы

Полицейские Махачкалы установили и доставили в отдел двух девочек 16 и 17 лет, которые избили сверстницу, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:37

2023-12-03T12:37

2023-12-03T12:37

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Полицейские Махачкалы установили и доставили в отдел двух девочек 16 и 17 лет, которые избили сверстницу, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану. Накануне в сети распространилось видео того, как две юные девушки избивают третью: повалили ее на землю и стали бить руками и ногами. Потерпевшая в это время извиняется и просит их остановиться. "Участницы ... видео установлены полицейскими Махачкалы и вместе с родителями доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обе девушки, 16 и 17 лет - жительницы Махачкалы. По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный", – говорится в сообщении. По словам одной из участниц избиения, которые озвучиваются в видео допроса, представленном общественности МВД по региону, драка произошла 20 сентября, и ей предшествовал длительный конфликт. Очередная стычка переросла в рукоприкладство. "Мы разговаривали, она сказала, что ей труда не составит меня сломать и мою толпу… Потом она сказала про мою маму нехорошие слова. Я ударила ее, у нас получилась драка... Я ее ударила первая, потом налетела моя подруга. Мы вдвоем, от злости, можно сказать, не контролировали себя", – рассказала девушка полицейским. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже поставили девочек на учет. В МВД отметили, что в отношении подростков и их родителей по окончании разбирательства будут приняты предусмотренные законом меры.

https://ria.ru/20231203/napadenie-1913422194.html

https://ria.ru/20231125/draka-1911806117.html

махачкала

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала