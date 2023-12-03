https://ria.ru/20231203/dengi-1913498544.html

"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине

"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине - РИА Новости, 03.12.2023

"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине

Администрация президента США Джо Байдена отчаянно нуждается в том, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительных средств на помощь Украине, заявил координатор РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:29

2023-12-03T20:29

2023-12-03T20:41

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отчаянно нуждается в том, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительных средств на помощь Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC."Скажу, что в запрос на дополнительное финансирование, которое мы предложили, включены деньги для Украины, которые нам очень нужны. Там также деньги для Израиля и для безопасности наших границ", — отметил он.Кирби подчеркнул, что не может сказать за президента, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Киева и обеспечение нацбезопасности.Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о своих целях и дальнейшим планом действий по Украине. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

https://ria.ru/20231203/territoriya-1913459533.html

https://ria.ru/20231203/udar-1913481606.html

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