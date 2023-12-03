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"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине - РИА Новости, 03.12.2023
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20:29 03.12.2023 (обновлено: 20:41 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/dengi-1913498544.html
"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине
"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине - РИА Новости, 03.12.2023
"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине
Администрация президента США Джо Байдена отчаянно нуждается в том, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительных средств на помощь Украине, заявил координатор РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:29
2023-12-03T20:41
в мире
украина
израиль
киев
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отчаянно нуждается в том, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительных средств на помощь Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC."Скажу, что в запрос на дополнительное финансирование, которое мы предложили, включены деньги для Украины, которые нам очень нужны. Там также деньги для Израиля и для безопасности наших границ", — отметил он.Кирби подчеркнул, что не может сказать за президента, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Киева и обеспечение нацбезопасности.Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о своих целях и дальнейшим планом действий по Украине. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
https://ria.ru/20231203/territoriya-1913459533.html
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в мире, украина, израиль, киев, джон кирби, джо байден
В мире, Украина, Израиль, Киев, Джон Кирби, Джо Байден
"Очень нужны деньги": в Белом доме высказались об Украине

Кирби: Белый дом отчаянно нуждается в выделении конгрессом денег на Украину

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отчаянно нуждается в том, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительных средств на помощь Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
"Скажу, что в запрос на дополнительное финансирование, которое мы предложили, включены деньги для Украины, которые нам очень нужны. Там также деньги для Израиля и для безопасности наших границ", — отметил он.
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Кирби подчеркнул, что не может сказать за президента, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Киева и обеспечение нацбезопасности.
Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о своих целях и дальнейшим планом действий по Украине. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
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