https://ria.ru/20231203/bpla-1913496995.html

СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney

СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney - РИА Новости, 03.12.2023

СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney

Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:19

2023-12-03T20:19

2023-12-03T21:02

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. В свою очередь, Al-Hadath сообщал, что хуситы атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. "Торговое судно, которое пытались атаковать хуситы, называется Unity Explorer... Мы сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney и судну Unity Explorer", - приводит телеканал заявление военного ведомства США. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

https://ria.ru/20231203/esminets-1913484960.html

https://ria.ru/20231203/ataka-1913494249.html

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в мире, сша, израиль, йемен, министерство обороны сша, ансар алла