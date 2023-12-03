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СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney - РИА Новости, 03.12.2023
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20:19 03.12.2023 (обновлено: 21:02 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/bpla-1913496995.html
СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney
СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney - РИА Новости, 03.12.2023
СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney
Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:19
2023-12-03T21:02
в мире
сша
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йемен
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. В свою очередь, Al-Hadath сообщал, что хуситы атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. "Торговое судно, которое пытались атаковать хуситы, называется Unity Explorer... Мы сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney и судну Unity Explorer", - приводит телеканал заявление военного ведомства США. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
https://ria.ru/20231203/esminets-1913484960.html
https://ria.ru/20231203/ataka-1913494249.html
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в мире, сша, израиль, йемен, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Израиль, Йемен, Министерство обороны США, Ансар Алла
СМИ: военные США сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney

Al-Hadath: США сбили БПЛА хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan NelsonАмериканский эсминец "Карни"
Американский эсминец Карни
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan Nelson
Американский эсминец "Карни" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), который двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена.
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Вчера, 18:32
В свою очередь, Al-Hadath сообщал, что хуситы атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению.
«
"Торговое судно, которое пытались атаковать хуситы, называется Unity Explorer... Мы сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney и судну Unity Explorer", - приводит телеканал заявление военного ведомства США.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
Повстанцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Хуситы заявили об атаке на израильские корабли в Баб-эль-Мандебском проливе
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильЙеменМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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