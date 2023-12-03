https://ria.ru/20231203/boepripas-1913436457.html
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 03.12.2023
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:44
2023-12-03T11:44
2023-12-03T11:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 10.15 до 11.10 по Горловке было выпущено девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, а также два снаряда по Ленинскому району Донецка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка