https://ria.ru/20231203/boepripas-1913436457.html

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 03.12.2023

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк

Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:44

2023-12-03T11:44

2023-12-03T11:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 10.15 до 11.10 по Горловке было выпущено девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, а также два снаряда по Ленинскому району Донецка.

https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины