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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/boepripas-1913436457.html
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 03.12.2023
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк
Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:44
2023-12-03T11:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 10.15 до 11.10 по Горловке было выпущено девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, а также два снаряда по Ленинскому району Донецка.
https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 10.15 до 11.10 по Горловке было выпущено девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, а также два снаряда по Ленинскому району Донецка.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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