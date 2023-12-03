ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ДНР с СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка
© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Также, по данным ведомства, в 16.10 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, а с 15.35 мск по 16.15 мск - 14 снарядов того же калибра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.