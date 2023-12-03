https://ria.ru/20231203/bayden-1913412517.html

Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену

Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену - РИА Новости, 03.12.2023

Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену

Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T06:32

2023-12-03T06:32

2023-12-03T08:36

в мире

сша

майк джонсон

джо байден

кевин маккарти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909523236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce528181fdfb61c99a7cedc03c15ee0.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News."Это стало необходимым шагом. <...> Мы с (представителем палаты представителей, Стефаник. — Прим. ред. ) Элизой дважды работали в команде защиты (экс-президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело", — пояснил Джонсон.По его словам, несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".В конце ноября издание Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявшим его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.

https://ria.ru/20231201/bayden-1913275390.html

https://ria.ru/20231130/bayden-1912978376.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, майк джонсон, джо байден, кевин маккарти