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Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену - РИА Новости, 03.12.2023
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06:32 03.12.2023 (обновлено: 08:36 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/bayden-1913412517.html
Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену
Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену - РИА Новости, 03.12.2023
Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену
Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:32
2023-12-03T08:36
в мире
сша
майк джонсон
джо байден
кевин маккарти
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News."Это стало необходимым шагом. &lt;...&gt; Мы с (представителем палаты представителей, Стефаник. — Прим. ред. ) Элизой дважды работали в команде защиты (экс-президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело", — пояснил Джонсон.По его словам, несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".В конце ноября издание Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявшим его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.
https://ria.ru/20231201/bayden-1913275390.html
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в мире, сша, майк джонсон, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Майк Джонсон, Джо Байден, Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену

Спикер конгресса США заявил, что импичмент Байдену - "необходимый шаг"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.
«
"Это стало необходимым шагом. <...> Мы с (представителем палаты представителей, Стефаник. — Прим. ред. ) Элизой дважды работали в команде защиты (экс-президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело", — пояснил Джонсон.
По его словам, несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".
В конце ноября издание Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.
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Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявшим его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.
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