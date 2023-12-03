Спикер палаты представителей США заявил о необходимости импичмента Байдену
Спикер конгресса США заявил, что импичмент Байдену - "необходимый шаг"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.
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"Это стало необходимым шагом. <...> Мы с (представителем палаты представителей, Стефаник. — Прим. ред. ) Элизой дважды работали в команде защиты (экс-президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело", — пояснил Джонсон.
По его словам, несколько комитетов по юрисдикции проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, но Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".
В конце ноября издание Washington Post сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.
Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявшим его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.