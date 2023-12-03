https://ria.ru/20231203/aviaudar-1913506369.html

В Ираке пять человек погибли при авиаударе США по штабу

В Ираке пять человек погибли при авиаударе США по штабу - РИА Новости, 03.12.2023

В Ираке пять человек погибли при авиаударе США по штабу

Пять человек погибли в результате авиаудара США по штабу вооруженных формирований в Ираке, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:34

2023-12-03T21:34

2023-12-03T21:34

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КАИР, 3 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате авиаудара США по штабу вооруженных формирований в Ираке, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности. Ранее в воскресенье "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Как сообщает источник, на данный момент не было установлено, был нанесен удар беспилотником или ракетой, место авиаудара пока тоже точно не определено. "По предварительным данным, погибли пять человек", - сказал источник. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, удар был нанесен в Киркуке на севере Ирака, его жертвами стали пять бойцов "Исламского сопротивления Ирака". Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.

https://ria.ru/20231203/irak-1913462774.html

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в мире, ирак, сша, сирия, министерство обороны сша