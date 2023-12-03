https://ria.ru/20231203/aviaudar-1913485388.html

ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе

ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе - РИА Новости, 03.12.2023

ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 7 октября нанесла около 10 тысяч авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:37

2023-12-03T18:37

2023-12-03T18:38

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 7 октября нанесла около 10 тысяч авиаударов по сектору Газа. "С начала войны под руководством солдат ЦАХАЛ с земли в короткие сроки было нанесено около 10 000 авиаударов. Солдаты быстро выполняли задания и уничтожали террористические ячейки, объекты террористической инфраструктуры, командные центры, шахты тоннелей, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231203/voennye-1913478968.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году