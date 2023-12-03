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ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе - РИА Новости, 03.12.2023
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18:37 03.12.2023 (обновлено: 18:38 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/aviaudar-1913485388.html
ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе
ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе - РИА Новости, 03.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 7 октября нанесла около 10 тысяч авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:37
2023-12-03T18:38
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 7 октября нанесла около 10 тысяч авиаударов по сектору Газа. "С начала войны под руководством солдат ЦАХАЛ с земли в короткие сроки было нанесено около 10 000 авиаударов. Солдаты быстро выполняли задания и уничтожали террористические ячейки, объекты террористической инфраструктуры, командные центры, шахты тоннелей, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября нанес около десяти тысяч авиаударов по Газе

ЦАХАЛ: с 7 октября нанесено около десяти тысяч авиаударов по сектору Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 7 октября нанесла около 10 тысяч авиаударов по сектору Газа.
«
"С начала войны под руководством солдат ЦАХАЛ с земли в короткие сроки было нанесено около 10 000 авиаударов. Солдаты быстро выполняли задания и уничтожали террористические ячейки, объекты террористической инфраструктуры, командные центры, шахты тоннелей, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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