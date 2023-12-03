Хуситы заявили об атаке на израильские корабли в Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы заявили об атаке на два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 3 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе, заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.
Ранее хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. Также движение предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
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"ВМС йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) сегодня атаковали в Баб-эль-Мандебском проливе два израильских корабля", - сказал Сариа в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.
По словам представителя хуситов, первый корабль был атакован ракетой, а второй - беспилотником.
Сариа добавил, что операция состоялась после того, как оба израильских корабля отвергли предупреждения от военно-морских сил хуситов.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.