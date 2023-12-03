https://ria.ru/20231203/ataka-1913494249.html

Хуситы заявили об атаке на израильские корабли в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы заявили об атаке на израильские корабли в Баб-эль-Мандебском проливе - РИА Новости, 03.12.2023

Хуситы заявили об атаке на израильские корабли в Баб-эль-Мандебском проливе

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе, заявил представитель вооруженных сил... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:55

2023-12-03T19:55

2023-12-03T19:55

в мире

израиль

йемен

катар

хамас

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе, заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. Ранее хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. Также движение предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. "ВМС йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) сегодня атаковали в Баб-эль-Мандебском проливе два израильских корабля", - сказал Сариа в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы. По словам представителя хуситов, первый корабль был атакован ракетой, а второй - беспилотником. Сариа добавил, что операция состоялась после того, как оба израильских корабля отвергли предупреждения от военно-морских сил хуситов. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231203/sudno-1913480106.html

https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, катар, хамас, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году