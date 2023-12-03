https://ria.ru/20231203/aeroport-1913449199.html

Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 03.12.2023

Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне снегопада, уходов самолетов на запасные аэродромы нет, заявил представитель Росавиации. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:43

2023-12-03T13:43

2023-12-03T13:43

москва

евгений тишковец

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259075_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_86e702ba315f825b7109bbf7c37cf83e.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне снегопада, уходов самолетов на запасные аэродромы нет, заявил представитель Росавиации. Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. "На 13.20 мск, в условиях сильного ливневого снега, аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлётно-посадочные полосы. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913422777.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, общество