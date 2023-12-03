https://ria.ru/20231203/aeroport-1913449199.html
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 03.12.2023
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне снегопада, уходов самолетов на запасные аэродромы нет, заявил представитель Росавиации. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:43
2023-12-03T13:43
2023-12-03T13:43
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне снегопада, уходов самолетов на запасные аэродромы нет, заявил представитель Росавиации. Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. "На 13.20 мск, в условиях сильного ливневого снега, аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлётно-посадочные полосы. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913422777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Росавиация: аэропорты в столичном регионе работают штатно на фоне снегопада
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне снегопада, уходов самолетов на запасные аэродромы нет, заявил представитель Росавиации.
Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что в Москве
воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
"На 13.20 мск, в условиях сильного ливневого снега, аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлётно-посадочные полосы. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении.
В аэропорту Мюнхена самолет под весом снега встал на дыбы