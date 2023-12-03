Рейтинг@Mail.ru
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:29 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/abilimpiks-1913440937.html
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 03.12.2023
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:29
2023-12-03T12:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_68dfa622be4da4b935630d03d00b6308.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс". "Пятьсот восемь москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году - это в два раза больше, чем в прошлом. Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что среди партнёров "Абилимпикса" больше 200 столичных предприятий. Самые популярные направления трудоустройства - IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве. "Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20231129/zanyatost-1912673009.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_122:0:1022:675_1920x0_80_0_0_adfe0d069cac2ed2966e780bd80192cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"

Собянин: 508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс"

© Фото : АбилимпиксУчастница национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс"
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Абилимпикс
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс".
"Пятьсот восемь москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году - это в два раза больше, чем в прошлом. Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди партнёров "Абилимпикса" больше 200 столичных предприятий. Самые популярные направления трудоустройства - IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В России зафиксировали рекордные показатели занятости
29 ноября, 15:47
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала