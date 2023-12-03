https://ria.ru/20231203/abilimpiks-1913440937.html
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 03.12.2023
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:29
2023-12-03T12:29
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс". "Пятьсот восемь москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году - это в два раза больше, чем в прошлом. Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что среди партнёров "Абилимпикса" больше 200 столичных предприятий. Самые популярные направления трудоустройства - IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве. "Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Более 500 москвичей нашли работу, участвуя в чемпионате "Абилимпикс"
Собянин: 508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале
, что 508 жителей столицы с инвалидностью нашли работу в 2023 году благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс".
"Пятьсот восемь москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году - это в два раза больше, чем в прошлом. Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди партнёров "Абилимпикса" больше 200 столичных предприятий. Самые популярные направления трудоустройства - IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата выбрали работу на производстве.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
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