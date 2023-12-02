https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой

"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой - РИА Новости, 02.12.2023

"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой

В зоне СВО уже выпал снег, противоборствующие стороны активно готовятся к зимней кампании. ВСУ после неудачного наступления укрепляют оборону, лихорадочно... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

ссср

герман галущенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО уже выпал снег, противоборствующие стороны активно готовятся к зимней кампании. ВСУ после неудачного наступления укрепляют оборону, лихорадочно пытаясь восстановить боеспособность потрепанных бригад. Российские подразделения давят под Донецком и собирают силы. О ситуации на передовой — в материале РИА Новости.Выключить светВ конце ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия накопила к зиме около 900 дальнобойных крылатых и баллистических ракет, не считая дронов-камикадзе. По его мнению, этот арсенал предназначен для очередных ударов по украинской энергетике. Учитывая, что за год властям удалось восстановить лишь небольшой процент разрушенного, доставшегося в наследство от СССР, перспектива вырисовывается невеселая.В октябре 2022-го Россия в ответ на теракт на Крымском мосту приступила к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. За несколько недель выпустили сотни ракет. К концу ноября почти половина объектов вышла из строя, во многих населенных пунктах не было света.В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему невозможно. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась порядка четырех тысяч гигаватт генерирующих мощностей. В Bloomberg прямой ущерб оценили в сотни миллионов, а экономические потери — в миллиарды долларов.Нынешние опасения Киева понятны: 900 ракет способны добить энергетику. И это напрямую повлияет на боевые действия. В прошлом году, посеяв хаос в тылу, вооруженные силы России затормозили, а потом и остановили харьковское наступление ВСУ. Киеву пришлось срочно оттягивать системы ПВО с передовой для прикрытия объектов инфраструктуры, что не позволило развить успех в условиях господства российской авиации в воздухе.Сложное время годаНо в любом случае зимняя кампания предстоит непростая. В военной науке наиболее благоприятными для боевых действий считаются зима и лето, так как грунт, соответственно, промерзает или просыхает. Весной и осенью продвижению войсковых колонн сильно мешает распутица. Однако зимой проводить крупные наступательные операции затруднительно.Мешает очень короткий световой день. Кроме того, наступающие войска привязаны к дорогам. Как следствие — узкое построение и уязвимость для ударов с флангов. Серьезные коррективы в планы может внести внезапная метель — снег скрывает заранее определенные ориентиры на местности.Нет "зеленки" — наступающим гораздо труднее скрытно передвигаться по лесам, даже небольшой отряд легко заметить с воздуха среди голых деревьев. На морозе быстрее разряжаются аккумуляторные батареи дронов, что осложняет авиаразведку.Наконец, боевые операции в холодное время года требуют максимального напряжения тыловых служб, которым необходимо одеть и обуть всю группировку, вовремя доставить в бронетанковые части зимние горюче-смазочные материалы, обеспечить своевременный подвоз боеприпасов на позиции.Для ВСУ это особенно важно. Парк бронетехники — пестрый винегрет из машин разных стран и производителей. Каждый тип вооружения требует собственных ЗИП и ГСМ, специалистов по обслуживанию. Грубо говоря, снаряды от Abrams не подходят к Challenger 2. Да и неизвестно еще, как поведет себя иностранная техника в восточноевропейские морозы."Генерал Мороз"С точки зрения тактики зимой гораздо проще обороняться, чем наступать. Окопанное по всем правилам воинское подразделение с оборудованными запасными позициями, линиями траншей, капонирами для боевой техники и налаженным снабжением — грозная сила. Противнику приходится штурмовать этот бастион в лоб, под пулеметным и артиллерийским огнем, увязая в снегу и подрываясь на минных полях. А обороняющиеся могут обустроиться с комфортом, очень важным в холодное время года.Военные инженеры из России в преддверии зимы применили на некоторых направлениях любопытные решения. Строительная техника вырывает котлован, туда краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или вагонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье."Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — говорит офицер 2-го АК с позывным Леший. — Мы с сентября запасаем топливные элементы. Используем дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами — это дает дополнительное тепло. В зимнее время стараемся кормить бойцов высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным обязательно выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода"."Генерал Мороз" — серьезный противник для любой армии. Чьи солдаты лучше ему противостоят, выяснится по итогам зимней кампании, которая уже начинается.

https://ria.ru/20231201/vsu-1913137358.html

https://ria.ru/20231201/nato-1913053899.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, украина, ссср, герман галущенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины