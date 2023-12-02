Рейтинг@Mail.ru
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 02.12.2023 (обновлено: 11:17 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/zerno-1913302242.html
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - РИА Новости, 02.12.2023
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок, следует... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:05
2023-12-02T11:17
экономика
россия
украина
евросоюз
евростат
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_366112120a5f2a989bf9e3042050aa2f.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в сентябре ЕС резко нарастил импорт российского зерна — на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз. Главным направлением импорта для объединения стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн. Вторую строчку занимает Бразилия — в сентябре она нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. В тройку лидеров вошла также Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (плюс четыре процента за месяц). Замыкает пятерку Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.
https://ria.ru/20231128/grechikha-1912314693.html
россия
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89abdb74611f0407897a6dff4d787d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, евросоюз, евростат, бразилия
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Евростат, Бразилия
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия впервые с марта 2022 вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в сентябре ЕС резко нарастил импорт российского зерна — на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз.
Главным направлением импорта для объединения стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн.
Вторую строчку занимает Бразилия — в сентябре она нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. В тройку лидеров вошла также Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (плюс четыре процента за месяц). Замыкает пятерку Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В России собрали более 151 миллиона тонн зерна
28 ноября, 11:53
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвросоюзЕвростатБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала