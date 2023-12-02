https://ria.ru/20231202/zerno-1913302242.html

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - РИА Новости, 02.12.2023

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок, следует... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:05

2023-12-02T08:05

2023-12-02T11:17

экономика

россия

украина

евросоюз

евростат

бразилия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в сентябре ЕС резко нарастил импорт российского зерна — на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз. Главным направлением импорта для объединения стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн. Вторую строчку занимает Бразилия — в сентябре она нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. В тройку лидеров вошла также Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (плюс четыре процента за месяц). Замыкает пятерку Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.

https://ria.ru/20231128/grechikha-1912314693.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, евросоюз, евростат, бразилия