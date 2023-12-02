https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913383492.html

У берегов Филиппин произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Филиппин произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 02.12.2023

У берегов Филиппин произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3

Еще одно землетрясение произошло у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда составила 6,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:54

2023-12-02T20:54

2023-12-02T21:05

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще одно землетрясение произошло у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда составила 6,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 17.40 по времени UTC (20.40 мск) в 53 километрах от населенного пункта Бислиг с населением примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Ранее EMSC сообщал о землетрясении магнитудой 7,5, зафиксированном у юго-восточных берегов Филиппин. Система предупреждения о цунами США сообщала об угрозе цунами, затем отменила угрозу. Также сейсмологи сообщали о землетрясениях 6,4 и 6,5 у берегов Филиппин.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

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филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире