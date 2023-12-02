https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913371248.html
У берегов Филиппин произошла серия землетрясений
У берегов Филиппин произошла серия землетрясений - РИА Новости, 02.12.2023
У берегов Филиппин произошла серия землетрясений
Серия землетрясений произошла у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда последнего составила 6,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:21
2023-12-02T19:21
2023-12-02T22:06
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Серия землетрясений произошла у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда последнего составила 6,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Так, первые толчки зафиксировали в 17:37 мск в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с населением около десяти тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Магнитуда составила 7,5. Следующее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 18:06 мск в 193 километрах к северо-востоку от населенного пункта Магугпо Побласьон с населением 233 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 14 километров.Новые толчки случились в 19:03 мск в 53 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бислиг с населением примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Магнитуда составила 6,5.Позднее стало известно о нескольких землетрясениях в районе населенных пунктов Бислиг и Бутуан.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html
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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин произошла серия землетрясений
У берегов Филиппин произошло четвертое землетрясение магнитудой 6,3
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Серия землетрясений произошла у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда последнего составила 6,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Так, первые толчки зафиксировали в 17:37 мск в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с населением около десяти тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Магнитуда составила 7,5.
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Следующее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 18:06 мск в 193 километрах к северо-востоку от населенного пункта Магугпо Побласьон с населением 233 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 14 километров.
Новые толчки случились в 19:03 мск в 53 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бислиг с населением примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Магнитуда составила 6,5.
Позднее стало известно о нескольких землетрясениях в районе населенных пунктов Бислиг и Бутуан.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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