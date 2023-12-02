https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913371248.html

У берегов Филиппин произошла серия землетрясений

У берегов Филиппин произошла серия землетрясений - РИА Новости, 02.12.2023

У берегов Филиппин произошла серия землетрясений

Серия землетрясений произошла у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда последнего составила 6,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:21

2023-12-02T19:21

2023-12-02T22:06

филиппины

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Серия землетрясений произошла у юго-восточных берегов Филиппин, магнитуда последнего составила 6,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Так, первые толчки зафиксировали в 17:37 мск в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с населением около десяти тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Магнитуда составила 7,5. Следующее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 18:06 мск в 193 километрах к северо-востоку от населенного пункта Магугпо Побласьон с населением 233 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 14 километров.Новые толчки случились в 19:03 мск в 53 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бислиг с населением примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Магнитуда составила 6,5.Позднее стало известно о нескольких землетрясениях в районе населенных пунктов Бислиг и Бутуан.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)