https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913373840.html

"Он на пределе". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве

"Он на пределе". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве - РИА Новости, 02.12.2023

"Он на пределе". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский избавляется от неугодных ему людей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:46

2023-12-02T19:46

2023-12-02T22:21

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский избавляется от неугодных ему людей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Исходя из заявлений, интервью Зеленского, его действий <…> его влиния на то, что всех противников, врагов нужно уничтожить, любым способом они должны быть уничтожены. Остаться должны только приверженцы и последователи Зеленского. А все остальные должны быть так или иначе стерты в жесточайшей форме", — отметил он.По словам эксперта, конфликт между Зеленским и Залужным продолжает обостряться. Так, офис президента дал команду главам военно-политических администраций не вступать в контакты с главкомом ВСУ. Он также добавил, что сейчас глава республики находится на пределе."Зеленский, его окружение <…> нацелены на то, чтобы выстроить диктатуру", — резюмировал Соскин.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231202/udar-1913341765.html

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913353542.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины