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Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму - РИА Новости, 02.12.2023
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17:54 02.12.2023 (обновлено: 22:25 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913362115.html
Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму
Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму - РИА Новости, 02.12.2023
Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму
Под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью корреспонденту издания Spiegel. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:54
2023-12-02T22:25
украина
виталий кличко
владимир зеленский
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью корреспонденту издания Spiegel."Украина находится на пути к авторитаризму. &lt;...&gt; Остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — отметил он, добавив, что такими темпами бывшая советская республика скоро станет страной, где все зависит от настроения одного человека.В качестве примера Кличко привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.Сам градоначальник считает, что именно мэры стали лидерами общественного мнения в первые месяцы конфликта с Россией, когда, по его оценке, страна была без руководства и царил откровенный хаос. Он также обратил внимание, что за более чем полтора года у него не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с главой киевского режима.В ноябре Зеленский заявил, что считает проведение президентских выборов в следующем году неуместным. По его мнению, это неактуально.В минувший четверг издание "Страна.ua" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения.Как отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, этот перенос, вероятно, связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а нынешний президент Украины хочет "распоряжаться всем баблом единолично".Кроме того, в последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще в прошлом году местные издания сообщали, что глава государства хочет убрать главнокомандующего с его должности и поставить во главе минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913353542.html
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украина, виталий кличко, владимир зеленский, в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия, верховная рада украины
Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия, Верховная Рада Украины
Кличко обвинил Зеленского в скатывании к авторитаризму

Мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в скатывании Украины в авторитаризм

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Под руководством Владимира Зеленского Украина движется к авторитаризму, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью корреспонденту издания Spiegel.
"Украина находится на пути к авторитаризму. <...> Остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — отметил он, добавив, что такими темпами бывшая советская республика скоро станет страной, где все зависит от настроения одного человека.
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В качестве примера Кличко привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил глава города.

В октябре Высший антикоррупционный суд Украины отстранил обвиняемого в получении взятки мэра Сум Александра Лысенко от занимаемой должности на два месяца. До этого в августе после обвинений в злоупотреблениях на год отстранили мэра Ровно, а в декабре прошлого года — мэра Чернигова.

Сам градоначальник считает, что именно мэры стали лидерами общественного мнения в первые месяцы конфликта с Россией, когда, по его оценке, страна была без руководства и царил откровенный хаос.
Он также обратил внимание, что за более чем полтора года у него не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с главой киевского режима.
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В ноябре Зеленский заявил, что считает проведение президентских выборов в следующем году неуместным. По его мнению, это неактуально.
В минувший четверг издание "Страна.ua" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, этот перенос, вероятно, связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а нынешний президент Украины хочет "распоряжаться всем баблом единолично".
Кроме того, в последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще в прошлом году местные издания сообщали, что глава государства хочет убрать главнокомандующего с его должности и поставить во главе минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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УкраинаВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВ миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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