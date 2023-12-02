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В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913347883.html
В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России
В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России - РИА Новости, 02.12.2023
В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России
Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией. "И новая фаза, судя по... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:45
2023-12-02T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией. "И новая фаза, судя по всему, называется "Финальная фаза", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, на этой фазе он заговорит о мирных переговорах", — отметил другой. "Иначе настанет заключительная фаза", — ответил третий. "Мне надоело, что верхушка Брюсселя по-прежнему предоставляет Украине неограниченные финансовые ресурсы, не требуя никакой прозрачности. Я устал от санкций против России, которые направлены против европейцев", — поделился мнением еще один пользователь. "Вся Европа страдает из-за действий западных политиков", — заключили читатели. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913307155.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией.

"И новая фаза, судя по всему, называется "Финальная фаза", — написал один из комментаторов.
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"Надеюсь, на этой фазе он заговорит о мирных переговорах", — отметил другой.

"Иначе настанет заключительная фаза", — ответил третий.

"Мне надоело, что верхушка Брюсселя по-прежнему предоставляет Украине неограниченные финансовые ресурсы, не требуя никакой прозрачности. Я устал от санкций против России, которые направлены против европейцев", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вся Европа страдает из-за действий западных политиков", — заключили читатели.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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