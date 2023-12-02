https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913347883.html

В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России

В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России - РИА Новости, 02.12.2023

В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России

Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией. "И новая фаза, судя по... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:45

2023-12-02T15:45

2023-12-02T15:45

специальная военная операция на украине

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россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией. "И новая фаза, судя по всему, называется "Финальная фаза", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, на этой фазе он заговорит о мирных переговорах", — отметил другой. "Иначе настанет заключительная фаза", — ответил третий. "Мне надоело, что верхушка Брюсселя по-прежнему предоставляет Украине неограниченные финансовые ресурсы, не требуя никакой прозрачности. Я устал от санкций против России, которые направлены против европейцев", — поделился мнением еще один пользователь. "Вся Европа страдает из-за действий западных политиков", — заключили читатели. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913307155.html

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в мире, владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины