В Австрии забили тревогу после слов Зеленского о России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели Exxpress активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о наступлении новой фазы в конфликте с Россией.
"И новая фаза, судя по всему, называется "Финальная фаза", — написал один из комментаторов.
"И новая фаза, судя по всему, называется "Финальная фаза", — написал один из комментаторов.
"Надеюсь, на этой фазе он заговорит о мирных переговорах", — отметил другой.
"Иначе настанет заключительная фаза", — ответил третий.
"Мне надоело, что верхушка Брюсселя по-прежнему предоставляет Украине неограниченные финансовые ресурсы, не требуя никакой прозрачности. Я устал от санкций против России, которые направлены против европейцев", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вся Европа страдает из-за действий западных политиков", — заключили читатели.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
"Иначе настанет заключительная фаза", — ответил третий.
"Мне надоело, что верхушка Брюсселя по-прежнему предоставляет Украине неограниченные финансовые ресурсы, не требуя никакой прозрачности. Я устал от санкций против России, которые направлены против европейцев", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вся Европа страдает из-за действий западных политиков", — заключили читатели.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.