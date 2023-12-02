https://ria.ru/20231202/yunisef-1913293309.html
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько погибло палестинских детей в Газе
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько погибло палестинских детей в Газе - РИА Новости, 02.12.2023
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько погибло палестинских детей в Газе
Более 5,3 тысячи палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении исполнительного директора детского фонда... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:37
2023-12-02T03:37
2023-12-02T04:53
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более 5,3 тысячи палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении исполнительного директора детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на сайте организации."По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенные под обломками", — отметила Рассел.По словам главы ЮНИСЕФ, если конфликт "вернется к прежним масштабам и интенсивности, можно предположить, что каждый день будут погибать и получать ранения сотни других детей".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух стран — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское государство.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.В пятницу утром срок временного перемирия между Израилем и ХАМАС истек, а о его продлении официально не объявляли. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате военные возобновили боевые действия в анклаве. Минздрав сектора Газа заявлял, что число погибших при ударах по палестинскому анклаву по истечении срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, юнисеф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ЮНИСЕФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько погибло палестинских детей в Газе
ЮНИСЕФ: более 5,3 тысяч палестинских детей погибли при конфликте в Газе
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Более 5,3 тысячи палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении
исполнительного директора детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на сайте организации.
"По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенные под обломками", — отметила Рассел.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
По словам главы ЮНИСЕФ, если конфликт "вернется к прежним масштабам и интенсивности, можно предположить, что каждый день будут погибать и получать ранения сотни других детей".
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух стран — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское государство.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
США боятся перемирия в Газе
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
В пятницу утром срок временного перемирия между Израилем и ХАМАС истек, а о его продлении официально не объявляли. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате военные возобновили боевые действия в анклаве. Минздрав сектора Газа заявлял, что число погибших при ударах по палестинскому анклаву по истечении срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.