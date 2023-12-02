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В Башкирии две женщины упали в мазутную яму - РИА Новости, 02.12.2023
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09:45 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/yama-1913309567.html
В Башкирии две женщины упали в мазутную яму
В Башкирии две женщины упали в мазутную яму - РИА Новости, 02.12.2023
В Башкирии две женщины упали в мазутную яму
Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии, одну из них спасли, вторая скончалась, сообщили в госкомитете республики по ЧС... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:45
2023-12-02T09:45
происшествия
баймакский район
республика башкортостан
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УФА, 2 дек - РИА Новости. Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии, одну из них спасли, вторая скончалась, сообщили в госкомитете республики по ЧС в Telegram-канале. Инцидент произошёл рано утром в субботу в Баймакском районе. "Три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, спасатели извлекли одну женщину, врачи диагностировали у неё сильное переохлаждение. "Вторую женщину совместными усилиями спасателей и пожарных также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, в последствии она скончалась", - рассказали в госкомитете.
https://ria.ru/20231020/gibel-1904026138.html
баймакский район
республика башкортостан
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происшествия, баймакский район, республика башкортостан
Происшествия, Баймакский район, Республика Башкортостан
В Башкирии две женщины упали в мазутную яму

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму, одна умерла

© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/TelegramДве женщины упали в мазутную яму в Башкирии
Две женщины упали в мазутную яму в Башкирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС/Telegram
Две женщины упали в мазутную яму в Башкирии
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УФА, 2 дек - РИА Новости. Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии, одну из них спасли, вторая скончалась, сообщили в госкомитете республики по ЧС в Telegram-канале.
Инцидент произошёл рано утром в субботу в Баймакском районе.
"Три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели извлекли одну женщину, врачи диагностировали у неё сильное переохлаждение. "Вторую женщину совместными усилиями спасателей и пожарных также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, в последствии она скончалась", - рассказали в госкомитете.
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ПроисшествияБаймакский районРеспублика Башкортостан
 
 
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