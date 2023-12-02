https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913317053.html

Украинские СМИ сообщили еще о нескольких взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили еще о нескольких взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские СМИ сообщили еще о нескольких взрывах в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремели в городе Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, в Днепропетровском регионе... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:55

2023-12-02T10:55

2023-12-02T10:55

специальная военная операция на украине

днепропетровск

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в городе Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, в Днепропетровском регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Еще два взрыва в Днепре", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ранее в субботу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20231202/povrezhdeniya-1913314007.html

днепропетровск

украина

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днепропетровск, в мире, украина