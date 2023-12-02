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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T01:34
2023-12-02T01:34
2023-12-02T01:34
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херсон
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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россия, херсон, херсонская область , происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Происшествия, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы