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В Эдинбурге прогремел мощный взрыв
В Эдинбурге прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 02.12.2023
В Эдинбурге прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв, который было слышно за несколько километров от эпицентра, произошёл в жилом доме в шотландском Эдинбурге, двоих удалось спасти, сообщил в субботу РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:19
2023-12-02T11:19
2023-12-02T11:40
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сильный взрыв, который было слышно за несколько километров от эпицентра, произошёл в жилом доме в шотландском Эдинбурге, двоих удалось спасти, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Два человека были спасены после сильного взрыва в доме в Эдинбурге", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22.30 по местному времени (1:30 субботы мск), фото с места происшествия свидетельствуют о полном разрушении дома. Взрыв был настолько сильным, что его было слышно "за мили", соседи сообщили, что их дома сотряслись, передаёт Sky News. На место выехали пять машин пожарно-спасательной службы, однако двоих человек, находившихся внутри здания, удалось спасти ещё до прибытия специалистов, об их состоянии не сообщается, говорится в материале. Причина взрыва не указывается, однако представитель экстренных служб заявил, что были получены "сообщения о взрыве газа", сообщает телеканал.
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в мире, эдинбург (город)
В Эдинбурге прогремел мощный взрыв
Sky News: в Эдинбурге произошел мощный взрыв в жилом доме, двоих удалось спасти
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Сильный взрыв, который было слышно за несколько километров от эпицентра, произошёл в жилом доме в шотландском Эдинбурге, двоих удалось спасти, сообщил в субботу телеканал Sky News
.
«
"Два человека были спасены после сильного взрыва в доме в Эдинбурге", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22.30 по местному времени (1:30 субботы мск), фото с места происшествия свидетельствуют о полном разрушении дома. Взрыв был настолько сильным, что его было слышно "за мили", соседи сообщили, что их дома сотряслись, передаёт Sky News.
На место выехали пять машин пожарно-спасательной службы, однако двоих человек, находившихся внутри здания, удалось спасти ещё до прибытия специалистов, об их состоянии не сообщается, говорится в материале.
Причина взрыва не указывается, однако представитель экстренных служб заявил, что были получены "сообщения о взрыве газа", сообщает телеканал.
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