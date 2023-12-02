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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 02.12.2023
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Выставка-пристройства бездомных животных состоится в Москве в ТЦ "Арена плаза" 3 декабря.Отмечается, что на мероприятии также будет открыт пункт сбора подарков... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:44
2023-12-02T13:44
2023-12-02T13:54
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Выставка-пристройства бездомных животных состоится в Москве в ТЦ "Арена плаза" 3 декабря.Отмечается, что на мероприятии также будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь в приюты.
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москва, собаки, кошки
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Выставка-пристройства бездомных животных состоится в Москве в ТЦ "Арена плаза" 3 декабря.
Отмечается, что на мероприятии также будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь в приюты.