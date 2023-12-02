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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 02.12.2023

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Выставка-пристройства бездомных животных состоится в Москве в ТЦ "Арена плаза" 3 декабря.Отмечается, что на мероприятии также будет открыт пункт сбора подарков... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:44

2023-12-02T13:44

2023-12-02T13:54

москва

собаки

кошки

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Выставка-пристройства бездомных животных состоится в Москве в ТЦ "Арена плаза" 3 декабря.Отмечается, что на мероприятии также будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь в приюты.

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2023

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москва, собаки, кошки