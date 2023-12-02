https://ria.ru/20231202/vybory-1913350184.html

"Возникла проблема". СМИ узнали планы офиса Зеленского на выборы на Украине

"Возникла проблема". СМИ узнали планы офиса Зеленского на выборы на Украине - РИА Новости, 02.12.2023

"Возникла проблема". СМИ узнали планы офиса Зеленского на выборы на Украине

Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:02

2023-12-02T16:02

2023-12-02T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах. По словам источника, Зеленский хотел был провести выборы. "Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", — заявил изданию источник. По его словам, сначала офис Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. "Если таких гарантий дано не будет, то (офис Зеленского — ред.) попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией", — подчеркнул источник. Однако он указал на то, что это пока всего лишь планы, и на их осуществление может повлиять позиция западных стран. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов в период военного положения. В минувший четверг издание "Страна.ua" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что перенос выборов президента Украины, вероятно, связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины