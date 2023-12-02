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ВСУ потеряли за неделю более 300 человек на Купянском направлении
ВСУ потеряли за неделю более 300 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
ВСУ потеряли за неделю более 300 человек на Купянском направлении
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:31
2023-12-02T12:31
2023-12-02T12:39
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отмечается, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении. "Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли за неделю более 300 человек на Купянском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 300 военных за неделю