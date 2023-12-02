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Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России - РИА Новости, 02.12.2023
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T01:40
2023-12-02T01:40
2023-12-02T03:19
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер."Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать", — рассказала Кимер.Журналистка отметила, что по сравнению с прошлым годом пессимизм среди украинских военных многократно вырос. Это вызвано тем, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики.Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что моральный дух солдат Украины и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Focus
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Журналистка Кимер: солдаты ВСУ говорят о неисчерпаемых ресурсах армии России