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Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 02.12.2023 (обновлено: 03:19 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России - РИА Новости, 02.12.2023
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T01:40
2023-12-02T03:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
focus
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер."Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать", — рассказала Кимер.Журналистка отметила, что по сравнению с прошлым годом пессимизм среди украинских военных многократно вырос. Это вызвано тем, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики.Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что моральный дух солдат Украины и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231201/vsu-1913235141.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, focus
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Focus
Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России

Журналистка Кимер: солдаты ВСУ говорят о неисчерпаемых ресурсах армии России

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.
"Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать", — рассказала Кимер.
Журналистка отметила, что по сравнению с прошлым годом пессимизм среди украинских военных многократно вырос. Это вызвано тем, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики.
Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что моральный дух солдат Украины и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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