https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html

Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России

Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России - РИА Новости, 02.12.2023

Журналистка приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России

Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T01:40

2023-12-02T01:40

2023-12-02T03:19

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солдаты украинской армии сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер."Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать", — рассказала Кимер.Журналистка отметила, что по сравнению с прошлым годом пессимизм среди украинских военных многократно вырос. Это вызвано тем, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики.Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что моральный дух солдат Украины и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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