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ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:00 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/voennye-1913394040.html
ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне
ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне - РИА Новости, 02.12.2023
ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне
Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:00
2023-12-02T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
нато
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - РИА Новости. Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских военных, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии. По словам Бригера, ЕС должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами и системами вооружения, обучающими мероприятиями, адаптированными к потребностям украинцев. "Мы уже обучили 34 тысячи украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тысяч солдат. На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро", - приводит слова Бригера пресс-служба. В ходе двухдневного визита Бригер встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, главой Сил обороны генералом Мартином Херемом, представителями МИД и парламента Эстонии. Он также посетил масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023, которые в пятницу завершились в Эстонии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, эстония, нато, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, НАТО, Евросоюз, Украина
ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне

Глава Военного комитета Бригер: ЕС намерен обучить 40 тысяч военных ВСУ к весне

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - РИА Новости. Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских военных, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
По словам Бригера, ЕС должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами и системами вооружения, обучающими мероприятиями, адаптированными к потребностям украинцев.
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"Мы уже обучили 34 тысячи украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тысяч солдат. На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро", - приводит слова Бригера пресс-служба.
В ходе двухдневного визита Бригер встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, главой Сил обороны генералом Мартином Херемом, представителями МИД и парламента Эстонии. Он также посетил масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023, которые в пятницу завершились в Эстонии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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