https://ria.ru/20231202/veteran-1913386144.html

В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны

В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны - РИА Новости, 03.12.2023

В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны

В Чечне не стало последнего участника Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова, ему было 102 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-02T21:25

2023-12-02T21:25

2023-12-03T07:58

общество

ленинград

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg

ГРОЗНЫЙ, 2 дек – РИА Новости. В Чечне не стало последнего участника Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова, ему было 102 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социального развития Чечни. "Единственный оставшийся в живых ветеран–участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов скончался сегодня в своем родовом селении Согунты. В июне 2023 года ветерану исполнилось 102 года", — сообщили в пресс-службе. Абдулшаидов Юнус Абдулшаидович принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика. В Орловской области получил ранение. После госпиталя в 1944 году поступил в военно-медицинское училище в Ижевске, из которого был отчислен, Абдулшаидова также уволили из рядов Красной Армии после депортации чеченцев в Среднюю Азию. Имел порядка 30 наград.

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, чеченская республика (чечня)