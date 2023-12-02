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В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны - РИА Новости, 03.12.2023
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21:25 02.12.2023 (обновлено: 07:58 03.12.2023)
https://ria.ru/20231202/veteran-1913386144.html
В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны
В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны - РИА Новости, 03.12.2023
В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны
В Чечне не стало последнего участника Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова, ему было 102 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-02T21:25
2023-12-03T07:58
общество
ленинград
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 дек – РИА Новости. В Чечне не стало последнего участника Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова, ему было 102 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социального развития Чечни. "Единственный оставшийся в живых ветеран–участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов скончался сегодня в своем родовом селении Согунты. В июне 2023 года ветерану исполнилось 102 года", — сообщили в пресс-службе. Абдулшаидов Юнус Абдулшаидович принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика. В Орловской области получил ранение. После госпиталя в 1944 году поступил в военно-медицинское училище в Ижевске, из которого был отчислен, Абдулшаидова также уволили из рядов Красной Армии после депортации чеченцев в Среднюю Азию. Имел порядка 30 наград.
ленинград
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РИА Новости
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общество, ленинград, чеченская республика (чечня)
Общество, Ленинград, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны

В Чечне в 102 года умер последний участник ВОВ Абдулшаидов

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 дек – РИА Новости. В Чечне не стало последнего участника Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова, ему было 102 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социального развития Чечни.
"Единственный оставшийся в живых ветеран–участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов скончался сегодня в своем родовом селении Согунты. В июне 2023 года ветерану исполнилось 102 года", — сообщили в пресс-службе.
Абдулшаидов Юнус Абдулшаидович принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика. В Орловской области получил ранение. После госпиталя в 1944 году поступил в военно-медицинское училище в Ижевске, из которого был отчислен, Абдулшаидова также уволили из рядов Красной Армии после депортации чеченцев в Среднюю Азию. Имел порядка 30 наград.
 
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