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Ирландец в маске напугал украинских беженцев
Ирландец в маске напугал украинских беженцев - РИА Новости, 02.12.2023
Ирландец в маске напугал украинских беженцев
Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T06:27
2023-12-02T06:27
2023-12-02T14:47
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio."Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "Вон, вон, вон", — говорится в публикации.Одна из жительниц деревни в беседе с радиостанцией рассказала, что украинцев охватил "ужасный страх".Отмечается, что инцидентом заинтересовалась полиция.
https://ria.ru/20231106/bezhentsy-1907660672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
Ирландец в маске напугал украинских беженцев
Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев музыкой и злобными криками