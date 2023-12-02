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Ирландец в маске напугал украинских беженцев - РИА Новости, 02.12.2023
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06:27 02.12.2023 (обновлено: 14:47 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/uzhas-1913299261.html
Ирландец в маске напугал украинских беженцев
Ирландец в маске напугал украинских беженцев - РИА Новости, 02.12.2023
Ирландец в маске напугал украинских беженцев
Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T06:27
2023-12-02T14:47
в мире
ирландия
украина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio.&quot;Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: &quot;Вон, вон, вон&quot;, — говорится в публикации.Одна из жительниц деревни в беседе с радиостанцией рассказала, что украинцев охватил "ужасный страх".Отмечается, что инцидентом заинтересовалась полиция.
https://ria.ru/20231106/bezhentsy-1907660672.html
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
Ирландец в маске напугал украинских беженцев

Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев музыкой и злобными криками

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio.
«

"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "Вон, вон, вон", — говорится в публикации.

Одна из жительниц деревни в беседе с радиостанцией рассказала, что украинцев охватил "ужасный страх".
Отмечается, что инцидентом заинтересовалась полиция.
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