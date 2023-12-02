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Ирландец в маске напугал украинских беженцев

Ирландец в маске напугал украинских беженцев - РИА Новости, 02.12.2023

Ирландец в маске напугал украинских беженцев

Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T06:27

2023-12-02T06:27

2023-12-02T14:47

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ирландия

украина

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Житель ирландской деревни Фалкарра запугал украинских беженцев, передает Highland Radio."Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "Вон, вон, вон", — говорится в публикации.Одна из жительниц деревни в беседе с радиостанцией рассказала, что украинцев охватил "ужасный страх".Отмечается, что инцидентом заинтересовалась полиция.

https://ria.ru/20231106/bezhentsy-1907660672.html

ирландия

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Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина