https://ria.ru/20231202/urok-1913287716.html

Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине

Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине - РИА Новости, 02.12.2023

Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине

Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T00:37

2023-12-02T00:37

2023-12-02T00:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине", — заявил эксперт.Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины