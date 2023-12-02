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Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/urok-1913287716.html
Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине
Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине - РИА Новости, 02.12.2023
Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине
Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T00:37
2023-12-02T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине", — заявил эксперт.Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Ставка не сыграла. В США рассказали о грубом военном просчете на Украине

Макгрегор: конфликт на Украине показал США, что технологии не гарантируют победу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине", — заявил эксперт.
Москва не раз отмечала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае
Вчера, 18:35
 
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