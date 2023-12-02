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"Тектонический сдвиг". В США забили тревогу из-за потери союзника
"Тектонический сдвиг". В США забили тревогу из-за потери союзника - РИА Новости, 02.12.2023
"Тектонический сдвиг". В США забили тревогу из-за потери союзника
"Морализаторская" политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:40
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Морализаторская" политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest."После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком", — написал эксперт.По мнению Федяшина, причиной заката американской гегемонии стала "интоксикация элит" морализаторством, которая случилась после окончания холодной войны. Он осудил американскую идею о делении мира на "плохие и хорошие страны" и посоветовал политикам обратиться к наследию бывшего госсекретаря, прагматичного Генри Киссинджера.Ученый обратил внимание на "тектонический сдвиг" в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. В качестве одного из проявлений новой тенденции Федяшин назвал активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение экономического сообщества БРИКС также стало "предвестником" многополярного мира, заявил аналитик."Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — опасается эксперт.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что гегемония Запада подходит к концу, а многополярный миропорядок неизбежно будет укрепляться.
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html
https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html
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в мире, сша, израиль, китай, генри киссинджер, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, саудовская аравия, иран
В мире, США, Израиль, Китай, Генри Киссинджер, БРИКС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Саудовская Аравия, Иран
"Тектонический сдвиг". В США забили тревогу из-за потери союзника
NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США